Рейтинг одобрения Байдена упал до очередного минимума

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до очередного минимума: всего 39% американцев одобряют его работу, 56% — не довольны. Это следует из опроса, проведенного NBC News.

Исследование проводилось с 5 по 7 мая, а затем с 9 по 10 мая среди тысячи респондентов. Погрешность составляет 3 процентных пункта.

Так, американцы недовольны президентом в вопросах инфляции, экономики и безопасности границ. Эти проблемы вызывали критику в отношении Байдена на протяжении большей части его президентства. Согласно опросу, только 37% населения относится к Джо Байдену положительно.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Так, в США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

Также в предыдущем месяце сообщалось о падении рейтинга американского лидера. По данным обобщенного анализа опросов, которые опубликовали четыре организации, уровень доверия президенту США составил 41%. А одна из них сообщает даже о 33%, что является антирекордом среди показателей предшественников Байдена за аналогичный период срока президентства.

По данным CNN, рейтинг доверия экс-президенту Дональду Трампу на соответствующем отрезке президентского срока был выше — 42%. Корреспондент телеканала заявил, что это «действительно очень-очень плохой» показатель.

Президент США 30 апреля на традиционном ежегодном приеме в Ассоциации корреспондентов при Белом доме даже пошутил о своем низком рейтинге, потому как у собравшихся на этом мероприятии журналистов и знаменитостей уровень поддержки среди населения еще ниже, чем, по мнению Байдена, у него самого. Отдельное спасибо он сказал 42% из тех, «кто действительно аплодировал».