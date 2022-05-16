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Оренбуржца заподозрили в нанесении травм девятилетнему ребенку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полицейские Оренбургской области возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины по подозрению в нанесении телесных повреждений девятилетнему мальчику. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

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«В дежурную часть отделения полиции Гая обратилась местная жительница с заявлением о привлечении к ответственности мужчины, который нанес телесные повреждения ее девятилетнему сыну во дворе жилого дома», — отметили полицейские.

Согласно экспертизе, травмы повлекли легкий вред здоровью ребенка. Уголовное дело возбуждено и расследуется по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — добавили в полиции.

22 апреля в селе Терновка Воронежской области обнаружили тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет. Под подозрение сразу попали родные мать и дядя.

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних, совершенном группой лиц (п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

23 апреля мать и дядя, по предварительным данным, убившие двух мальчиков, были заключены под стражу по решению суда.

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