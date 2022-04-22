Двоих детей нашли убитыми в Воронежской области

В селе Терновка Воронежской области обнаружены тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет. В убийстве подозреваются их мать и дядя, с ними проводятся следственные действия. Об этом 22 апреля сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних, совершенном группой лиц (п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

На месте происшествия проходит осмотр. Правоохранители изымают предметы, имеющие значение для расследования, и допрашивают свидетелей.

«В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские, для установления точной причины смерти, выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — уточнили в ведомстве.

Следствие даст правовую оценку условиям проживания, воспитания детей и работе органов системы профилактики.

17 апреля в поселке Нема в Кировской области было обнаружено тело четырехлетней девочки с ножевыми ранениями. Рядом с ней лежала без сознания семилетняя девочка с травмами головы, она выжила. Правоохранители задержали подозреваемого. По данным следствия, преступником стал их 16-летний сводный брат.