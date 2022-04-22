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Двоих детей нашли убитыми в Воронежской области

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В селе Терновка Воронежской области обнаружены тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет. В убийстве подозреваются их мать и дядя, с ними проводятся следственные действия. Об этом 22 апреля сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

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Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних, совершенном группой лиц (п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

На месте происшествия проходит осмотр. Правоохранители изымают предметы, имеющие значение для расследования, и допрашивают свидетелей.

«В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские, для установления точной причины смерти, выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — уточнили в ведомстве.

Следствие даст правовую оценку условиям проживания, воспитания детей и работе органов системы профилактики.

17 апреля в поселке Нема в Кировской области было обнаружено тело четырехлетней девочки с ножевыми ранениями. Рядом с ней лежала без сознания семилетняя девочка с травмами головы, она выжила. Правоохранители задержали подозреваемого. По данным следствия, преступником стал их 16-летний сводный брат.

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