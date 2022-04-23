Подозреваемых в убийстве детей под Воронежем заключили под стражу

Мать и дядя, по предварительным данным, убившие двух мальчиков в селе Терновка Воронежской области, были заключены под стражу по решению суда 23 апреля. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ).

«Сегодня по ходатайству следователей СУ СКР по Воронежской области судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период до 22 июня 2022 года. В ближайшее время следствие намерено предъявить фигурантам обвинение», — заявили в ведомстве.

Накануне, 22 апреля, в селе Терновка обнаружили тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет. Под подозрение сразу попали родные мать и дядя.

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних, совершенном группой лиц (п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В течение нескольких дней назначат комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские, для установления точной причины смерти детей.

На данный момент уже известно, что дядя убитых мальчиков в 2010 году был судим за кражу.