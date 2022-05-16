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Эксперт посоветовал избегать употребления мороженого перед сном

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Фото: Global Look Press/Jan Woitas
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Употребление мороженого и других сладостей перед сном может спровоцировать проблемы с засыпанием. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль.

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«Мороженое содержит большое количество сахара, из-за которого может резко повыситься уровень инсулина. В таком случае заснуть будет гораздо труднее», — приводит его слова газета Express.

Как отметил Видаль, сахар оказывает стимулирующее воздействие на организм, аналогичное кофеину, поэтому в вечернее время лучше избегать и того, и другого. Вместе с тем важно помнить, что шоколад, чай, газированные напитки и даже некоторые лекарства могут содержать в себе нежелательные компоненты.

Также специалист посоветовал не злоупотреблять на ночь острой пищей, поскольку она ускоряет метаболизм и стимулирует кровообращение, что, в свою очередь, придает человеку бодрость.

Еще одним продуктом, вызывающим проблемы со сном, по словам эксперта, является сыр. Пищеварительная система многих людей не способна эффективно усваивать этот продукт. Принимая его в пищу, стоит быть готовым к дискомфорту в области живота и, как следствие, бессоннице.

Безопасно перекусить в ночное время можно бананами или миндалем. Они богаты полезными веществами, которые успокаивают тело и расслабляют мышцы, а также помогают мозгу превращать аминокислоту триптофан в вызывающий сон мелатонин.

Ранее, 30 марта, президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Ната Гончар назвала принципы питания для тех, кто хочет вернуть полноценный сон. Она посоветовала обратить внимание на продукты, способствующие выработке и синтезу мелатонина. В их числе: вишня, грецкие орехи, корень имбиря, рис, помидоры, бананы, брокколи, гранаты, свежая клубника и мята.

18 марта врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что необходимо делать для правильного пробуждения по утрам. Он посоветовал просыпаться не по будильнику, а естественным образом. Кроме того, Калинкин напомнил, что средняя продолжительность нормы сна составляет от семи до девяти часов.

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