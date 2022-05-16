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Зарубежные мутации могут повышать смертность от COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ученые из Санкт-Петербурга изучили связь между мутациями коронавируса и тем, насколько тяжело люди переносят инфекцию. В исследование включили образцы вирусной РНК более полусотни пациентов городской больницы № 40 Санкт-Петербурга. Также в исследовании принимали участие ученые НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, СПбГУ, Детского научно-клинического центра инфекционных болезней (ДНКЦИБ) ФМБА, Института экспериментальной медицины.

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«Всего было выявлено 389 вариантов [мутаций] в РНК SARS-CoV-2. Причем 139 изменений было в образцах пациентов с летальным исходом», — сообщил «Известиям» руководитель исследования, заведующий НИО экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга ДНКЦИБ ФМБА Олег Глотов.

Выяснилось, что пациенты были инфицированы 14 разными линиями SARS-CoV-2. Пять из них имели российское происхождение, то есть были впервые выявлены в нашей стране. Остальные девять оказались нероссийского генеза — есть носители «завезли» их из других государств.

Согласно сделанному учеными выводу, мутации в линиях SARS-CoV-2 нероссийского происхождения связаны c повышенным риском летального исхода в исследованной группе.

По мнению Олега Глотова, причин для этого несколько. Во-первых, мутации «отечественного» варианта вируса, возможно, стали более привычными для населения. Во-вторых, зараженные люди могли привезти из-за границы более агрессивный вариант.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штаммы мы не местные: зарубежные мутации могут повышать смертность от COVID

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