В РФ предложили ввести мораторий на экопроверки добывающих компаний

В Госдуме рассматривают возможность ввести двухлетний мораторий на проверки Росприроднадзора по исполнению обязательств лицензий на разработку месторождений, а также на три года отказаться от инспекций горнорудных предприятий, если они не связаны с рисками для здоровья и жизни граждан. Об этом сказано в проекте протокола комитета ГД по энергетике от 19 апреля (есть у «Известий»).

Источник в комитете сообщил, что в ближайшую неделю может быть согласована финальная версия документа, и рекомендации будут направлены в правительство.

Лицензия на недропользование (геологоразведку, добычу полезных ископаемых) выдается компаниям на определенный срок, в течение которого бизнес обязуется выполнять ряд условий работы, в том числе требования по охране окружающей среды, отметила ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Лицензионные условия в основном носят организационный характер, устанавливая обязанности для недропользователей по соблюдению сроков различных этапов работ — от геологической разведки до завершения добычи и рекультивации горных выработок, сказал «Известиям» зампредседателя общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

В Росприроднадзоре «Известиям» не дали оценку указанных предложений, отметив, что служба не обладает законотворческой инициативой.

В Минэнерго поддержали предложение. В Минприроды сочли излишними инициативы парламента, напомнив, что бизнес уже получил поддержку в условиях санкций. А экологи предостерегли: поблажки бизнесу могут привести к рискам для окружающей среды.

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Легкой добычи: в РФ предложили ввести мораторий на экопроверки компаний