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Россия гарантировала безопасность поставок зерновых в Оман

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россия продолжает поставлять зерновые в Оман и гарантирует безопасность экспорта. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Омане Илья Моргунов во время визита в султанат главы МИД Сергея Лаврова.

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«Продовольственная безопасность страны не слишком пострадала, поскольку поставки зерновых культур в Оман из России не прерывались. Наша страна может гарантировать их продолжение. Планы действий на этот счет имеются», — подчеркнул дипломат.

Согласно данным ФАО за 2020 год, Оман — одна из ведущих арабских стран, покупающих пшеницу из России. Доля импорта из РФ превышает 70%.

С начала военных действий на Украине поставки зерновых культур из Черноморского региона осложнились, стоимость тонны пшеницы выросла в некоторых странах в 1,5–2 раза. РФ обвиняет в сложившейся ситуации западные санкции.

Страны Запада и Украина обвиняют Россию в блокаде черноморских портов.

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