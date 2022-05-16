РФ планирует возобновить прямое авиасообщение с Оманом в ближайшее время

Россия рассчитывает в ближайшее время возобновить прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом — летать будет оманский национальный перевозчик, переговоры по этому вопросу пройдут уже во второй половине мая. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Омане Илья Моргунов во время визита в султанат главы МИД Сергея Лаврова.

«Рассчитываем возобновить в ближайшее время прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом силами национального оманского перевозчика. Тогда турпоток из России существенно возрастет. Но и для этого необходимо предпринять ряд мер со стороны наших некоторых ведомств. Надеемся, что соответствующие переговоры возобновятся в Москве уже во второй половине мая этого года», — отметил дипломат.

По его словам, Оман открылся для российских туристов в доковидный период, «потом процесс прервался и только в текущем году начал постепенно восстанавливаться».

По оценке дипломата, «перспективы очень хорошие, в том числе, как замечают сами оманцы, с учетом «перенаселенности Дубая российскими туристами».

Оман может «предложить услуги такого же качества, хотя первое время они многим могут показаться более дорогими, чем в ОАЭ», подытожил посол.

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«Рассчитываем возобновить прямое воздушное сообщение»