Диетолог-эндокринолог рассказала о последствиях дефицита и избытка йода

Одним из наиболее важных микроэлементов для полноценного функционирования организма является йод. Об этом рассказала в воскресенье, 15 мая, диетолог-эндокринолог Анна Русинова в интервью Пятому каналу.

«Согласно нормам ВОЗ, взрослым рекомендуется употреблять 150 микрограммов йода в сутки, суточная доза для кормящих варьируется от 200 до 250 микрограммов, для детей доза варьируется от 90 до 150 микрограммов в сутки», — указала врач.

Она отметила, что человеческий организм не может самостоятельно синтезировать йод.

«Поэтому получать его приходится извне: 90% из потребляемых продуктов, а 10% с водой и воздухом. Когда наблюдается его недостаток, замедляются обменные процессы и проявляются внешние нарушения», — сказала Русинова.

К внешним признакам дефицита йода она отнесла сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, отечность лица.

Русинова также подчеркнула, в результате дефицита йода замедляются обменные процессы и происходит резкий набор веса.

Кроме того, дефицит йода в организме проявляется раздражительностью, апатией, сонливостью, нарушением внимания. Но самым заметным проявлением является появление зоба.

В особенности йод необходим беременным и кормящим мамам. Им нужно почти в два раза больше этого микроэлемента, чем другим людям. В случае его катастрофического недостатка может случиться выкидыш, предупредила специалист.

Для того чтобы избежать дефицита йода в организме, Русинова посоветовала включать в рацион рыбу. Наибольшее количество йода содержится в морских сортах рыбы: хек, минтай, навага, пикша, сайда, креветка.

Также большое содержание микроэлемента присутствует в йодированной соли, водорослях, курином желтке, фасоли, молоке. Однако слишком налегать на эти продукты тоже не стоит. Возможен и переизбыток йода — тиреотоксикоз, заключила эксперт.

Следование данным советам не отменяет необходимости консультации специалиста.

12 мая эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, что из-за большого количества химических добавок «магазинный» квас не утолит жажду, а только нанесет вред организму.

Она подчеркнула, что за надписью «натуральный» на упаковке часто скрывается смесь из пищевых добавок, которые только наносят вред организму.