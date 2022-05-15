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Корреспондент «Известий» показал разбитый ВСУ храм в Попасной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После отступления военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Попасная его заняли российские силы. Корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин показал Никольский храм, который разбили киевские националисты.

«Храму 115 лет. Все разбомбили. Все - храм, алтарь. Все», — заявила матушка.

По ее словам, ВСУ разместили внутри храма огневые точки и использовали здание в качестве наблюдательного пункта. Женщина также добавила, что позиции снайперов и пулеметчиков находились на колокольне, с которой просматривается наибольшая часть города.

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Накануне 14 мая, жительница Попасной Инна рассказала корреспонденту, как националисты расстреливали дома с мирными гражданами и удерживали их в подвалах, не выпуская из города. Так, они заходили в дома, проверяли телефоны и паспорта.

8 мая стало известно, что город Попасная был полностью освобожден от украинских националистов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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