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Врач рассказала об оказании первой помощи при контакте с ядовитым растением

Врач Федосеева рассказала, как оказать первую помощь при контакте с ядовитыми растениями
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Фото: commons.wikimedia.org/Migas
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Результаты контакта с ядовитыми растениями проявляются довольно быстро и заметно. Врач-терапевт, кардиолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан Татьяна Федосеева в воскресенье, 15 мая, дала советы по оказанию первой помощи, которая поможет избежать серьезных последствий.

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Так, эффект будет варьироваться в зависимости от того, с каким именно растением человек контактировал. Ядовитость придают фитоксины, а действующие вещества переходят в активную форму под действием ультрафиолета, то есть солнечных лучей. К наиболее опасным относятся белена черная, дурман, клещевина, паслён, волчеягодник, ландыш майский и вороний глаз.

Взаимодействие, например, с алкалоидами, по словам Федосеевой, приведет к сухости во рту, учащенному пульсу, покраснению кожи, расширению зрачков и возбужденности. Попадание цианогенных гликозидов грозит аритмией, слабостью, дрожью в мышцах, слюнотечением и одышкой, а при контакте с беленой черной проявляются сухость слизистой полости рта и кожи, кожная сыпь, осиплость голоса и повышение температуры тела.

«Время развития симптомов — от 10 минут до 10—15 часов. Первая помощь — промывание желудка раствором гидрокарбоната натрия с активированным углём, влажное обёртывание, холод на голову и пах», — рассказала Федосеева в беседе с RT, отметив, что следует незамедлительно вызвать скорую помощь. Если отравившийся без сознания, то проверить наличие дыхания и сердцебиения.

До приезда промыть желудок физраствором, слабым раствором марганцовки или обычной теплой водой. С врачом следует согласовать слабительные и энтеросорбенты.

5 мая врач и консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала, чем наполнить свою дачную аптечку. Эксперт считает, что нужно иметь при себе растворы для своевременной обработки ссадин и ранок, пенку от ожогов, спрей от укусов насекомых и охлаждающую мазь после укусов.

Также, отмечает специалист, лишним не будет наличие жаропонижающих, адсорбентов от кишечных болезней и градусника. Помимо этого, в аптечке должны находиться препараты для пониженного давления и тонометр.

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