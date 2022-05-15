«Тампа» обыграла «Торонто» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» в итоговом седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 2:1 и продолжил борьбу за Кубок Стэнли.

Встреча состоялась 14 мая в Торонто.

В составе победителей отличился Ник Пол, который оформил дубль на 19-й и 37-й минутах. В свою очередь у «Торонто» отметился шайбой Морган Райлли.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский успешно отбил 30 бросков из 31. Форвард Никита Кучеров сделал два броска в створ ворот. Защитник Михаил Сергачев продемонстрировал силовой прием.

Три силовых приема совершил защитник «Мэйпл Лифс» Илья Любушкин, а нападающий Илья Михеев нанес два броска в створ и провел два хита.

По итогу матча «Лайтнинг» вышел победителем со счетом 4:3 в серии. Теперь хоккеисты «Тампы» поборются за третью подряд победу за Кубок Стэнли, пока «Мэйпл Лифс» с 2004 года не могут преодолеть первый раунд.

«Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли и встретится во втором раунде с ХК «Флорида Пантерз», который ранее обошел «Вашингтон Кэпиталз».