Итальянец рассказал об организации митинга в поддержку России в Турине

Гражданин Италии Амедео Авондет рассказал «Известиям» об организации акции в поддержку России на фоне спецоперации по защите Донбасса.

По его словам, идея о том, чтобы устроить митинг в Турине, пришла ему, поскольку многие итальянцы поддерживают Москву и выступают против отправки вооружения в Киев.

«Я решил провести этот митинг, потому что я обсуждал ситуацию с моими друзьями из России. Я думаю, что помощь России в Италии очень важна», — отметил он.

Авондет добавил, что итальянцы часто оставляют цветы рядом с посольством России. По его словам, опросы, которые проводили в Италии, говорят, что около 30% жителей страны поддерживают Россию.

Кроме того, добавил мужчина, итальянцы не хотят отправлять свое оружие на Украину.

Итальянец заметил, что перед проведением митинга в Турине ему вместе с другими организаторами пришлось оплатить налоги, чтобы обеспечить безопасность участников акции с помощью полиции.

«На митинге, который мы проводили, была полиция. Мы оплатили налоги, чтобы они нас защищали. Но когда пришли националисты со своими флагами, полиция ничего не сделала. Я думаю, что пришел такой приказ из правительства», — считает Амедео.

Он добавил, что начал следить за ситуацией между РФ и Украиной с 2014 года, после того как в Киеве случился государственный переворот.

«Я понял, что на Украине существует нацизм», — сказал Амедео.

14 мая сотни итальянцев вышли на улицы Турина в поддержку специальной военной операции по защите Донбасса. На площади перед базиликой митингующие развернули флаги Италии и России. Также они озвучивали лозунги против альянса НАТО.

Итальянцы уверены, что если их страна продолжит поддерживать украинскую армию поставками оружия, то это приведет к экономическому кризису и безработице.

На фоне нарастающей русофобии в социальных сетях 8 марта стартовал флешмоб в поддержку россиян с хештегом #stophaterussians #stophatingrussians (англ. «перестаньте ненавидеть россиян»). Пользователи записывают видеоролики, в которых призывают окружающих задуматься о происходящем. По их мнению, никто не заслуживает травли.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».