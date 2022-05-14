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Итальянцы вышли на улицы в поддержку спецоперации России по защите Донбасса

Сотни итальянцев вышли на улицы Турина в поддержку спецоперации по защите жителей Донбасса
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Фото: РЕН ТВ
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Сотни итальянцев вышли на улицы Турина в поддержку специальной военной операции по защите Донбасса.

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На площади перед базиликой митингующие развернули флаги Италии и России. Также они озвучивали лозунги против альянса НАТО.

Своим действием они попытались выразить солидарность с русскоговорящим населением республик Донбасса.

Кроме того, многие европейцы возмущены запредельным уровнем русофобии, с которым россияне сталкиваются последние два месяца.

Итальянцы уверены, что если их страна продолжит поддерживать украинскую армию поставками оружия, то это приведет к экономическому кризису и безработице.

На фоне нарастающей русофобии в социальных сетях 8 марта стартовал флешмоб в поддержку россиян с хештегом #stophaterussians #stophatingrussians (англ. «перестаньте ненавидеть россиян»). Пользователи записывают видеоролики, в которых призывают окружающих задуматься о происходящем. По их мнению, никто не заслуживает травли.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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