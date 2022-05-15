Дело с кольцом: почему ЦСКА и «Зенит» вышли в финал Единой лиги

После невзрачных четвертьфиналов Единой лиги ВТБ любители российского баскетбола наконец-то дождались накала борьбы уровня плей-офф. Причем в обеих парах. «Локомотив-Кубань» и УНИКС навязали настоящую борьбу фаворитам, выиграв по одному матчу у ЦСКА и «Зенита». В четвертых играх полуфинальной серии в Краснодаре и Казани трибуны были заполнены до отказа. Болельщики рьяно гнали хозяев вперед, но те так и не смогли сравнять счет в серии и теперь сразятся друг с другом за бронзу. В финале же сойдутся две сильнейшие команды регулярного сезона — ЦСКА и «Зенит». Серия начнется в Москве 20 мая.

Тактическое превосходство

Незадолго до начала серии «Зенита» и УНИКСа стало известно, что основной центровой казанцев Тони Джекири не сможет помочь своей команде. Это еще больше увеличило шансы сине-бело-голубых на выход в финал, но с этим был категорически не согласен Марио Хезонья. Хорват вышел на первый матч полуфинала, как на последний в своей жизни. Он успел везде, а его 27 очков и 11 подборов определили победителя матча в середине четвертой четверти. Так клуб из Северной столицы лишился преимущества своей площадки, а УНИКС получил колоссальную уверенность.

Но не зря Хави Паскуаль считается лучшим тактиком в европейском баскетболе. Во второй игре против Хезоньи практически весь матч персонально защищался Джордан Мики. В итоге Супер-Марио довольствовался лишь 13 очками, а его команда сыграла очень блекло в атаке. «Зенит» закономерно победил, а после игры советник президента УНИКСа Станислав Еремин заявил, что на своем уровне сыграл только Лоренцо Браун.

Американский разыгрывающий продолжил творить чудеса и в третьей игре серии. Во многом благодаря его вдохновляющей игре во второй половине УНИКС все-таки добрался до концовки в родном «Баскет-холле», но там удачливее были гости. При «+1» в пользу УНИКСа Желько Шакич зачем-то решил сделать свой второй бросок в матче за 40 секунд до сирены. Мяч ударился о переднюю дужку. В ответной атаке Билли Бэрон забил тяжелейший мяч в проходе. У УНИКСа оставалась 21 секунда, чтобы выиграть матч. Но казанцы так и не смогли найти фол, а решающий промах допустил О Джей Мэйо.

Кстати, Хезонья вновь был плотно прикрыт Мики, которому на помощь часто приходил Пойтресс. Алекс и вовсе стал главным героем третьей игры, уверенно отработав в защите и в нападении. В пятницу у УНИКСа уже не было права на ошибку. Возможно, высокое давление помешало казанцам. Они провели, пожалуй, худший матч за последние два месяца. «Зенит» всю игру действовал суперинтенсивно, а прессинг зачастую приносил желаемый результат. За три минуты до конца коллектив Паскуаля выигрывал «+11», а болельщики бело-зеленых постепенно потянулись к выходу. Так гости оформили первый выход в финал в своей истории.

— Это была очень сложная серия, как я предполагал, — отметил в беседе с «Известиями» форвард «Зенита» Сергей Карасев. — Во всех матчах были «качели»: то одна команда выходила вперед, то другая. Если говорить про четвертую игру, то мы отдали практически весь подбор в защите. Но это было наше единственное уязвимое место. В остальном мы выполнили план тренера. Плюс я бы отметил нашу мотивацию. Она была выше, чем у соперника. Не знаю, с чем это связано. Возможно, не хотели доводить дело до пятого матча или хотели наконец-то выйти в финал Единой лиги. Это новая вершина для «Зенита». Еще один важный момент — командные взаимодействия. У нас классно двигался мяч, это приводило к тому, что Пойтресс часто оставался против «маленького» игрока. Теперь готовимся к решающей серии, хотим закончить сезон на мажорной ноте.

Магия Шведа и Уэйра

В первом матче серии ЦСКА повел «+15» в середине третьей четверти. Казалось, что игра сделана, но парни Бранко Максимовича были с этим не согласны. Краснодарцев вдохновил Захар Ведищев, который практически не мазал с любой дистанции. Железнодорожники начали четверть с рывка 17:4 и фактически контролировали ход матча. На последнюю минуту команды уходили при «+4» у «Локо», но тут на полную включился Алексей Швед. Защитник забил трехочковый с фолом, сравняв счет. Затем красно-синие здорово отзащищались, а Швед создал идеальную ситуацию для точного дальнего броска Каспера Уэйра. У гостей оставалось всего 19 секунд на спасение, но мяч зачем-то отдали центровому Джонатану Мотли, который прогнозируемо смазал дальний бросок. Во втором матче армейцы не стали допускать таких провалов, уверенно выиграв «+14». Контролируя игру от и до.

В Краснодаре мы увидели совсем другой «Локомотив». Молодые игроки, особенно Андрей Мартюк и Александр Щербенев, выдали великолепный матч, а исход встречи решил Мотли. 33 очка экс-центрового «Клипперс» отправили ЦСКА в нокдаун. Армейцы же показали ужасный процент попаданий в заключительной четверти, прервав серию из 14 побед подряд. В четвертой игре «Локо» показал серьезность своих намерений, чтобы вернуться в Москву на решающий пятый матч. Первая четверть была выиграна в доминирующем стиле (30:17), но затем красно-синие сделали рывок 23:3 и перевернули ход игры.

По ходу третьего периода армейцы на кураже улетели на «+18». И тут будто нарочно в «Баскет-холле» отрубилось основное табло. Москвичи «остыли», немного расслабились и позволили краснодарцам немного сократить отставание к последнему перерыву. Красно-синие слишком увлеклись сбиванием темпа и подпустили соперников на дистанцию в два мяча — 73:78. Но быстро доказали, что в ходе игры ничего не изменилось. Рывок краснодарцев точным трехочковым сбил Швед, команда добавила в защите, важные мячи попали Уэйр и Уилл Клайберн за две минуты до конца. На этом игра фактически была закончена.

— Отдам должное «Локо», у нас получилась очень сложная серия, — отметил на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. — При 2:0 в третьем матче мы расслабились, сыграли неряшливо, очень много позволили их ведущим игрокам — Мотли, Макколуму и Барфорду — и молодым парням. Мы сделали шаг назад, но всё изменили в четвертом матче, каждый дал немного больше обычного. После плохого старта, 30:17, мы выиграли следующие две четверти со счетом 33:59, доминировали в защите и нападении. Проблемы с оборудованием сыграли против нас, мы в какой-то момент остановились, но не упустили контроля над игрой. Мы взяли эту победу и билет в финал.

Отметим, что впервые за девять лет в обоих полуфиналах Единой лиги ВТБ было сыграно минимум по четыре игры. В сезоне-2012/13 ЦСКА обыграл «Химки» (3:2), а «Локомотив-Кубань» — «Жальгирис» (3:1).