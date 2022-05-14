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Захарова упрекнула США в блокировке российских медиа

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Фото: ТАСС/МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 14 мая, ответила послу США Джону Салливану на его слова об ограничении свободы слова в РФ.

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Ранее Салливан заявил, что «многие россияне, особенно молодежь, стремятся получить доступ к другим источникам информации, неподконтрольным правительству, но это очень сложно».

«Это говорит посол страны, чьи интернет-монополии блокируют российские СМИ? Это говорит посол страны, которая требует выдачи и много лет преследует Ассанжа, опубликовавшего документальные свидетельства представлений США? Это говорит посол страны, банки которой заблокировали счета корпунктов российских СМИ?» — написала Захарова в Telegram-канале.

В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Госдеп США пытается очернить государственный строй неугодных стран.

Ранее, 1 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад игнорирует многочисленные факты нарушений основного права человека — права на жизнь — в Донбассе. По его словам, в результате поддержанного Западом государственного переворота власть в Киеве захватили ультранационалисты и неонацисты, которые развязали в регионе настоящий террор.

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