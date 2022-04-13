Посол России в США заявил о попытке Госдепа очернить неугодные страны

Госдеп США пытается очернить государственный строй неугодных стран, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя доклад ведомства по ситуации с правами человека в мире за 2021 год.

Соответствующий документ был опубликован 12 апреля, в нем Госдеп вновь обвинил Москву во всевозможных нарушениях.

По словам Антонова, американским властям следует направить усилия на решение собственных проблем, вместо того чтобы обвинять другие страны в нарушении прав человека. Так, Вашингтон игнорирует многочисленные проявления нетерпимости в своей стране: расизм, исламофобию, антисемитизм и русофобию.

«Для нас очевидно, что пропагандистские опусы Госдепартамента имеют целью очернить государственный строй неугодных стран и получить предлог для вмешательства в их внутренние дела», — приводит слова дипломата Telegram-канал посольства 13 апреля.

Также посол выразил недоумение в связи с тем, что США не поддерживают ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН, направленную против героизации нацизма.

Кроме того, он указал на негуманную политику Вашингтона в отношении иммигрантов, а также на замалчивание случаев пыток и бесчеловечного обращения с заключенными спецтюрьмы Гуантанамо.

«И это далеко не все претензии, которые могло бы предъявить мировое сообщество к ситуации с правами человека в США», — подчеркнул Антонов.

Накануне глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что гонения русскоязычного населения в Европе свидетельствует о развале псевдодемократии в этих странах. По его словам, ситуация на Украине обнажила «истинное лицо марионеток США», которые проявили свою варварскую сущность.

Ранее, 1 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад игнорирует многочисленные факты нарушений основного права человека — права на жизнь — в Донбассе. По его словам, в результате поддержанного Западом государственного переворота власть в Киеве захватили ультранационалисты и неонацисты, которые развязали в регионе настоящий террор.