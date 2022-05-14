Президентом ОАЭ избран Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян

Верховный федеральный совет ОАЭ избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна после смерти правителя. Решение было принято 14 мая, сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM.

«Шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян был единогласно избран президентом ОАЭ, чтобы сменить покойного шейха Халифу бен Заида Аль Нахайяна», — говорится в сообщении.

О смерти Халифа бен Заида Аль Нахайяна стало известно 13 мая. Правитель умер после продолжительной болезни. Его похоронили в тот же день на кладбище Аль-Батин в Абу-Даби, его провожали все члены правящей семьи Аль Нахайян.

Аль Нахайяну было 73 года. Он являлся вторым президентом ОАЭ и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. На нем он сменил своего отца, Заида ибн Султана Аль Нахайяна, после его смерти.

С пятницы по случаю смерти правителя ОАЭ в стране был объявлен трехдневный траур, во время которого все государственные и частные учреждения не будут работать. Кроме того, власти ОАЭ отложили на время проведение всех развлекательных мероприятий в стране.

Соболезнования выразил президент РФ Владимир Путин. Как заметил российский лидер, шейх многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между РФ и ОАЭ.