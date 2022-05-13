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Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ

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Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным лидера ОАЭ Халифы бен Зейда Аль Нахайяна и всему народу страны в связи с кончиной шейха. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Кремля.

«Шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами», — отметил российский лидер.

Ранее в этот день информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что после продолжительной болезни умер президент страны Халифа бен Заид Аль Нахайян, ему было 73 года. Он являлся вторым президентом ОАЭ и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. На нем он сменил своего отца, Заида ибн Султана Аль Нахайяна, после его смерти.

Как заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, Москва выражает соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ и отмечает, что его роль в развитии отношений с России была очень высокой. Политику правления Аль Нахайяна оценивают как прозападную, ориентированную на проведение реформ.

Халифа бен Заид Аль Нахайян также считался одним из самых богатых людей мира с состоянием $15 млрд, по данным журнала Forbes. При этом состояние членов его семьи оценивается в $150 млрд. Кроме руководства ОАЭ он курировал инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority, капитализация которого, по разным оценкам, доходит до $875 млрд (на 2008 год).

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