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Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) после продолжительной болезни умер президент страны Халифа бен Заид Аль Нахайян. О смерти лидера сообщило в пятницу, 13 мая, информационное агентство страны ВАМ.

«Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня», — говорится в сообщении.

Аль Нахайяну было 73 года. Он являлся вторым президентом ОАЭ и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. На нем он сменил своего отца, Заида ибн Султана Аль Нахайяна, после его смерти.

Как заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, Москва выражает соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ и отмечает, что его роль в развитии отношений с России была очень высокой. Политику правления Аль Нахайяна оценивают как прозападную, ориентированную на проведение реформ.

Халифа бен Заид Аль Нахайян также считался из самых богатых людей мира с состоянием $15 млрд по данным журнала Forbes. При этом состояние членов его семьи оценивается в $150 млрд. Кроме руководства ОАЭ он курировал инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority, капитализация которого, по разным оценкам, доходит до $875 млрд (на 2008 год).

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