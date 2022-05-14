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SpaceX запустила ракету-носитель с 53 спутниками сети Starlink

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Фото: SpaceX
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Американская компания SpaceX в пятницу, 13 мая, осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

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Старт был дан в 15:09 по времени восточного побережья США (01:09 мск 14 мая) с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

На низкую околоземную орбиту будут выведены 53 микроспутника.

Ожидается, что после старта ступень носителя в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Уточняется, что эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков.

Ранее, 17 апреля, американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки США.

Информация об описании разведывательного спутника не раскрывалась.

До этого, 19 января, SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с партией из мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Общая сумма инвестиций в проект, призванный обеспечить высокоскоростным интернетом людей по всему миру, оценивается в $10 млрд.

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