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SpaceX запустила Falcon 9 со спутниками Starlink

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Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с партией из мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Видео запуска ракеты компания опубликовала 19 января в Twirtter.

Старт произошел во вторник в 21:02 по восточному времени (19 января в 5:03 мск).

В ходе третьего полета в 2022 году компания собирается вывести в космос 49 спутников Starlink на ракете Falcon 9 со стартового комплекса NASA 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде (США).

Накануне сообщалось о переносе запуска Falcon 9 со спутниками Starlink в связи с неблагоприятными погодными условиями. Первоначально запуск был запланирован на ночь понедельника.

30 июня ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала на орбиту с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида с 88 спутниками на борту. На орбиту вывели 85 коммерческих и государственных малых космических аппаратов и три спутника Starlink для пополнения создаваемой компанией SpaceX системы глобальной сети интернет-покрытия.

Общая сумма инвестиций в проект, призванный обеспечить высокоскоростным интернетом людей по всему миру, оценивается в $10 млрд.

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