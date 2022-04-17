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SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американской разведки

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Американская компания SpaceX 17 апреля запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки США. О запуске компания сообщила на своем сайте, где и проходила трансляция.

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Старт был дан в 9:13 по времени Восточного побережья США (16:13 по мск).

«После разделения первая ступень Falcon 9 вернется и приземлится в зоне приземления на базе космических сил в Калифорнии», — говорится в сообщении.

Информация об описании разведывательного спутника не раскрывается.

9 апреля NASA сообщило, что первый в истории космонавтики экипаж из четырех космических туристов на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией. Экипаж должен провести на орбите десять дней, в том числе восемь дней на МКС. SpaceX запустила ракету-носитель с кораблем Crew Dragon 8 апреля.

7 апреля Минобороны РФ рассказало о запуске с космодрома Плесецк в Архангельской области ракеты-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах российского военного ведомства. Предстартовые операции и запуск прошли в штатном режиме. Наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС взяли ее на сопровождение.

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