В Абу-Даби состоялись похороны президента ОАЭ в присутствии семьи

Президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифу бен Заида Аль Нахайяна 13 мая похоронили на кладбище Аль-Батин в Абу-Даби, его провожали все члены правящей семьи Аль Нахайян. Об этом сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM.

О смерти лидера арабского государства стало известно ранее в пятницу. По мусульманским обычаям он был предан земле в тот же день.

Как отмечает агентство, похороны прошли после особой поминальной молитвы «Аль-джаназа», которую во всех мечетях и молельных домах страны прочитали после заката солнца.

На похоронах присутствовал и единокровный брат покойного, который в последние годы фактически выполнял функции правителя страны, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

С пятницы по случаю смерти президента ОАЭ в стране был объявлен трехдневный траур, во время которого все государственные и частные учреждения не будут работать. Кроме того, власти ОАЭ отложили на время проведение всех развлекательных мероприятий в стране.

В субботу, 14 мая, наследный принц Абу-Даби будет принимать соболезнования от правителей остальных шести эмиратов, входящих в состав этого государства, и иностранных делегаций в своем дворце в Абу-Даби.

Свои соболезнование уже выразили лидер Сирии Башар Асад, который подчеркнул, что «покойный шейх Халифа сыграл важную роль в экономическом подъеме ОАЭ и достижении этой страной высокого международного престижа», а также президент России Владимир Путин. Как заметил российский лидер, Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между РФ и ОАЭ.

13 мая информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что после продолжительной болезни умер президент страны Халифа бен Заид Аль Нахайян, ему было 73 года. Он являлся вторым президентом ОАЭ и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. На нем он сменил своего отца, Заида ибн Султана Аль Нахайяна, после его смерти.