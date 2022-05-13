Асад выразил соболезнование по поводу смерти президента ОАЭ

Лидер Сирии Башар Асад 13 мая направил телеграмму с соболезнованием вице-президенту и премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму в связи со смертью главы государства шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Информацию об этом передало агентство SANA.

Кроме того, Асад выразил соболезнования наследному принцу Абу-Даби, заместителю главнокомандующего ВС шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, который приходится скончавшемуся лидеру ОАЭ родным братом.

«От своего имени и от имени сирийского арабского народа президент аль-Асад выразил лидерам Объединенных Арабских Эмиратов и братскому эмиратскому народу свои искренние соболезнования в связи с этой великой утратой», — говорится в материале.

Асад подчеркнул, что «покойный шейх Халифа сыграл важную роль в экономическом подъеме ОАЭ и достижении этой страной высокого международного престижа».

Ранее в этот день соболезнование в связи со смертью шейха выразил президент России Владимир Путин. Как заметил российский лидер, Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между РФ и ОАЭ.

Ранее в этот день информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что после продолжительной болезни умер президент страны Халифа бен Заид Аль Нахайян, ему было 73 года. Он являлся вторым президентом ОАЭ и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. На нем он сменил своего отца, Заида ибн Султана Аль Нахайяна, после его смерти.

Халифа бен Заид Аль Нахайян также считался одним из самых богатых людей мира с состоянием $15 млрд по данным журнала Forbes. При этом состояние членов его семьи оценивается в $150 млрд. Кроме руководства ОАЭ, он курировал инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority, капитализация которого, по разным оценкам, доходит до $875 млрд (на 2008 год).