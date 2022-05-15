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Средний срок ипотечного кредита в Москве впервые превысил 22 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В апреле 2022 года средний срок ипотечного кредита на новое жилье в Москве (в старых границах города) составил 22,1 года. Об этом в пятницу, 13 мая, «Известиям» сообщили аналитики системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro.

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Отмечается, что данный показатель стабильно рос последние полгода, однако еще в январе 2022 года он составлял 20,9 года, в середине 2021 года — 20,6 года. За три последние месяца темпы увеличения срока жилищного кредита выросли вчетверо, сообщили эксперты.

«Также в апреле 2022 года впервые основная масса спроса пришлась на ипотечные программы сроком 30 лет — их выбирали 31,8% заемщиков, тогда как ранее самая востребованная продолжительность, 20 лет, в апреле набрала 24,4% спроса», — заявили аналитики.

По данным экспертов, в Новой Москве (ТиНАО) средний период обременения по ипотеке составил 22,7 года.

После Москвы следует Санкт-Петербург с показателем 22,6 года, Ленинградская область — 22,4 года, Московская область — 21,9 года, заключили аналитики.

10 мая директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что доля россиян, использующих ипотеку для покупки недвижимости, рекордно снизилась — до 33,2% — впервые за пять лет. По итогам прошлого года доля таких покупателей недвижимости была на уровне 54%, отметил эксперт.

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