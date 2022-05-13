В Астрахани состоится II Международный литфестиваль для детей и молодежи

В Астрахани состоится II Международный литературный фестиваль для детей и молодежи, с 19 мая в Театральном парке будет открыто около 20 творческих площадок. Об этом 13 мая сообщил портал «Астрахань 24».

Мероприятие проводят в рамках национального проекта «Культура». Посетители встретятся с авторами, познакомятся с книжными новинками, примут участие в конкурсах, викторинах, мастер-классах, интеллектуальных играх и флешмобах.

В ходе фестиваля организуют ряд площадок. Так, на «Издательской аллее» представят книжные новинки, сказки народов мира, издания для детей и подростков, литературу о народных промыслах. Желающие смогут сыграть, в частности, в литературное лото, интеллектуальные игры, собрать пазлы и пройти мастер-класс по изготовлению сувениров.

На площадке «Весеннее прочтение» выступят лауреаты номинации «Художественное слово» всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

На «Молодежном векторе» гости фестиваля увидят косплееров, с которыми можно будет сфотографироваться. Участники сыграют в гигантские шашки, игры-бродилки и так далее.

В апреле российское общество «Знание» запустило новый просветительский проект «Ученый говорит», в рамках которого школьники и студенты во всех регионах страны встретятся с молодыми учеными из разных областей науки.