Браузер Google Chrome на Android перестал обновляться у пользователей в России
Браузер Google Chrome на Android не обновляется до последней версии. Жалобы от пользователей начали появляться еще в понедельник, 9 мая.
«Последнее обновление он не качает», — заявил один из пользователей в комментариях к приложению в маркетплейсе Google Play.
Другой комментатор сообщил, что «в смартфоне не обновляется новая версия приложения Google Chrome».
Однако на устройствах iOS подобных проблем на данный момент нет.
Google Chrome — браузер, который разработала корпорация Google. Первая версия браузера была запущена в 2008 году. По информации StatCounter, доля Chrome на мировом рынке на февраль текущего года составляла 62,78%.
6 мая директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков отметил, что решение Google заблокировать скачивание и обновление платных приложений в онлайн-магазине Google Play в России является очередным сигналом того, что американская компания не планирует работать в РФ. Также он подчеркнул, что не видит смысла «в магазине приложений Google Play».