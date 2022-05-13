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Браузер Google Chrome на Android перестал обновляться у пользователей в России

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Фото: Global Look press/Thiago Prudencio
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Браузер Google Chrome на Android не обновляется до последней версии. Жалобы от пользователей начали появляться еще в понедельник, 9 мая.

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«Последнее обновление он не качает», — заявил один из пользователей в комментариях к приложению в маркетплейсе Google Play.

Другой комментатор сообщил, что «в смартфоне не обновляется новая версия приложения Google Chrome».

Однако на устройствах iOS подобных проблем на данный момент нет.

Google Chrome — браузер, который разработала корпорация Google. Первая версия браузера была запущена в 2008 году. По информации StatCounter, доля Chrome на мировом рынке на февраль текущего года составляла 62,78%.

6 мая директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков отметил, что решение Google заблокировать скачивание и обновление платных приложений в онлайн-магазине Google Play в России является очередным сигналом того, что американская компания не планирует работать в РФ. Также он подчеркнул, что не видит смысла «в магазине приложений Google Play».

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