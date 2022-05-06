Эксперт оценил решение Google по блокировке платных приложений в РФ

Решение Google заблокировать скачивание и обновление платных приложений в онлайн-магазине Google Play в России является очередным сигналом того, что американская компания не планирует работать в РФ. Такое мнение 6 мая в беседе с «Известиями» выразил директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

«Всё больше теряется смысл в магазине приложений Google play. Конечно, то, что сделал Google, логически понятно, так как платежи не работают, какой тогда смысл в этой apk? Никакого. Поэтому Google решил очистить свой магазин от приложений, которые, очевидно, для него бесполезны и мешают пользователям находить приложения, которые они смогут использовать без проблем. Для России это очередной сигнал о том, что Google не планирует тут работать в ближайшее время», — указал эксперт.

Кроме того, подобный сигнал также поступил в пятницу от компании Apple, которая отключила пользователям возможность пополнять свой баланс с помощью Qiwi, оставив только оплату через счет мобильного телефона.

«В такой ситуации необходимость отечественного магазина становится еще более очевидной. Причем как для Android, так и iOS», — заключил Зыков.

О соответствующем решении Google объявила ранее в этот день. При этом пользователи сохранят доступ к ранее загруженным и купленным приложениям и по-прежнему смогут загружать бесплатные приложения и игры. В компании добавили, что обновлять бесплатные приложения получится, однако «обновления платных приложений блокируются по соображениям соответствия».

Ранее, 7 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать альтернативу платформам Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений.

10 марта техническая поддержка Google сообщила, что российские пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях в магазине Google Play в России из-за «нарушений работы» платежных систем. Речь идет о том, что в Google Play перестали поддерживаться российские карты Visa и МаsterCard, а позднее и карты «Мир».

Зарубежные компании стали массово прекращать свою деятельность на территории России на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.