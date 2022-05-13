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ФСБ предотвратила теракт в ТРЦ Сочи 9 мая, задержан готовивший его 30-летний неонацист

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Сотрудники ФСБ России задержали в Сочи 30-летнего россиянина, который намеревался совершить теракт в одном из городских ТРЦ 9 мая. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что задержанный был сторонником неонацизма и идеологии массовых убийств. В ходе обыска у мужчины изъяли револьвер, боеприпасы, холодное оружие, гранату Ф-1, уточняет RT. Также при нем нашли рукописную план-схему преступления, отмечает телеканал «Звезда».

Как сообщает сайт kp.ru, также у мужчины нашли запрещенную националистическую литературу. На допросе задержанный признался, что в ходе теракта хотел убить больше 50 человек.

«Хотел бросить гранату в толпу и перестрелять раненых», — приводит его слова телеканал «360».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту, пишет НСН.

Накануне сообщалось о задержании жителя Курской области, который собирался по согласованию со спецслужбами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска. В доме у мужчины нашли и изъяли две самодельные взрывчатки, а также травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.

После совершения преступления задержанный планировал уехать на Украину. Он уже дал признательные показания, пишет «Москва 24».

До этого в ФСБ сообщили о задержании в Калининграде сторонника запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор». Он готовил теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих.

6 мая сообщалось, что в Херсоне задержали мужчину в связи с подготовкой к совершению теракта во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. По информации Минобороны РФ, военные обнаружили в квартире в Херсоне лабораторию по изготовлению взрывчатки.

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