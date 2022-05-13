Жительница Волновахи прятала танкиста от неонацистов у себя дома

Жительница Волновахи укрыла у себя дома российского танкиста Евгения Донченко, который в конце февраля одним из первых прибыл в занятый украинскими националистами город в рамках спецоперации по освобождению Донбасса. Об этом в пятницу, 13 мая, она рассказала корреспонденту «Известий».

«Он бежал по улице напуганный после этого танка. Команда его уже погибшая была. Он не знал, как добежать до начала Волновахи и вернуться к своим», — сказала женщина.

По ее словам, военный чудом остался жив после неравного боя с украинскими неонацистами. Пока танкист находился у нее дома, боевики всё еще оставались в городе. Евгений, чтобы спасти женщину от обстрелов, строил на окнах укрытия и помогал ей по хозяйству.

«Так отсидели весь период. Потом он собрался, оделся в мою одежду, взял мешок, спрятал туда автомат. Мы пошли по переулкам, я его потихоньку вывела к рынку, где они (российские военные. — Ред.) заходили. Они думали, что он погиб», — добавила жительница Волновахи.

В марте и апреле здесь шли ожесточенные бои. На территории осталось много сожженной техники. К празднику жители совместно с волонтерами расчистили ряд улиц и скверов. Впервые за восемь лет у братской могилы советских воинов зажгли Вечный огонь, частицу которого доставили с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве.

Ранее, 12 мая, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал последствия боев на пороховом заводе «Заря» в городе Рубежный Луганской Народной Республики (ЛНР). Он первым из журналистов побывал на территории предприятия, которое только освободили от украинских националистов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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