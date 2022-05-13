Петербуржцы отсудили у коммунальщиков 900 тыс. за падение тополя на машины

Жители Московского района Санкт-Петербурга отсудили у коммунальщиков 900 тыс. рублей за падение тополя на припаркованные автомобили. Об этом 13 мая сообщает телеканал «78.ru» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов по городу.

Иски подали двое автовладельцев. Их машины стояли около дома в Московском районе города. Ночью поднялся сильный ветер, и на автомобили упал старый тополь. Сумма ущерба за одну составила в первом случае 610 тыс. рублей, а за второй автомобиль — 280 тыс. рублей.

Суд установил, что дерево упало из-за ненадлежащего содержания придомовой территории, и обязал коммунальную компанию возместить ущерб. Организация вернула деньги водителям только после вмешательства судебных приставов.

12 мая в Брянской области при падении деревьев из-за сильного ветра пострадали двое взрослых и один ребенок. Из-за сильного ветра общее количество упавших деревьев превысило 100.