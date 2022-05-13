Двое взрослых и ребенок пострадали при падении деревьев под Брянском

В Брянской области при падении деревьев из-за сильного ветра пострадали двое взрослых и один ребенок. Об этом сообщили в четверг, 12 мая, в МЧС по региону.

Уточняется, что общее количество упавших деревьев превысило 100.

«Поступила информация о трех пострадавших, в том числе одном ребенке. На территории области упало порядка 115 деревьев. Для их распиловки и уборки привлекаются пожарно-спасательные подразделения, дорожные службы и службы ЖКХ. Упавшими деревьями повреждено 12 легковых автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

Также в ведомстве отметили, что к вечеру в четверг в области шли сильные дожди с грозой, порывы ветра достигали 27 м/с, для борьбы с последствиями непогоды создан оперативный штаб, к аварийно-восстановительным работам были привлечены 312 человек, 60 единиц техники, из них 68 человек и 23 единицы техники — от МЧС РФ. В региональное ведомство поступила информация о частичном повреждении кровель 15 зданий.

По данным на 22:00 (мск) в Брянской области произошло отключение электроснабжения в 28 населенных пунктах шести муниципальных образований, где население составляет более 3 700 человек.

Электроснабжение было восстановлено только в четырех муниципальных образованиях.

3 мая в Мордовии из-за порывов ветра дерево упало на подростка. Девочка в этот момент качалась на качелях на детской площадке. В результате инцидента она была госпитализирована в реанимацию. Позже стало известно, что мордовский Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

20 апреля сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 49-летнего жителя Омской области в результате падения на него дерева.