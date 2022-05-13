Россия заморозила счета посольства Польши в стране

Счета посольства Польши в России были заморожены в качестве ответной меры на аналогичные действия Варшавы, заявил в пятницу, 13 мая, посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире «России 24».

«Естественно, в порядке взаимности по прошествии некоторого времени были заморожены счета посольства Польши в России», — сказал он.

Ранее в этот день Андреев сообщил, что счета российского посольства в Польше заблокированы до 2 сентября.

По мнению российского посла, сославшись на грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, посольству России удалось оспорить решение прокуратуры. Он заявил, что «прокуратура стоит на своих совершено абсурдных теориях» в отношении того, что средства со счета посольства якобы могли использоваться для финансирования терроризма.

В этот же день Андреев сообщил о получении ноты о высылке 45 дипломатов. Все они, по мнению Варшавы, осуществляли деятельность, несовместимую с занимаемым ими статусом.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое она озвучила 29 марта, Польша занимается разрушением отношений с РФ.

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