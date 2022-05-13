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Польша заблокировала счета посольства России до 2 сентября

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Фото: ТАСС/Ирина Полина
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Счета российского посольства в Польше заблокированы до 2 сентября. Об этом в пятницу, 13 мая, уведомил журналистов посол России Сергей Андреев.

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«Решением прокурора счета заморожены до 2 сентября. А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности. При желании, конечно, польские власти теми или другими средствами могут нас поставить в ситуацию, когда деваться уже будет некуда, и мы будем вынуждены закрывать посольство. Но, естественно, такая же участь, как мы уже неоднократно предупреждали, постигнет и посольство Польши в Москве», — отметил Андреев.

По мнению российского посла, сославшись на грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, посольству России удалось оспорить решение прокуратуры.

«По всем адресам мы официально отписали, что это безобразие, нарушение Венской конвенции, что мы требуем разблокирования [счетов]. На что МИД [Польши] сказал, что это не его вопрос, что это прокурора, обращайтесь в суд и так далее, — подчеркнул дипломат. — Хотя именно МИД несет ответственность за соблюдение государством своих международных обязательств».

Он заявил, что «прокуратура стоит на своих совершено абсурдных теориях» в отношении того, что средства со счета посольства якобы могли использоваться для финансирования терроризма. Андреев обратил внимание на то, что никаких подтверждений потому предоставлено не было.

Ранее, 23 марта, Польша уже блокировала счета посольства РФ, сообщал Андреев. Он отмечал, что речь идет не о деньгах «олигархов, это деньги посольства». Кроме того, российский посол указывал в этой ситуации на «прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая не разрешает создавать ненормальные условия для деятельности диппредставительств».

В этот же день Андреев сообщил о получении ноты о высылке 45 дипломатов. Все они, по мнению Варшавы, осуществляли деятельность, несовместимую с занимаемым ими статусом.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое она озвучила 29 марта, Польша занимается разрушением отношений с РФ.

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