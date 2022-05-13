На дорогах РФ снизилось количество камер

Количество камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) на российских дорогах в 2021 году уменьшилось впервые в истории применения данной системы. Об этом свидетельствует отчет Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД РФ от 13 мая.

Отмечается, что сокращение устройств произошло за счет вывода из эксплуатации в 2021 году 300 мобильных комплексов. При этом парк стационарных камер зафиксировался на отметке в 17,2 тыс. устройств.

В 2020 году количество камер на дорогах России достигло 20,7 тыс. штук, однако по итогам 2021 года парк стационарных камер впервые остался на том же уровне, что и годом ранее, а число мобильных устройств («треног» и передвижных) уменьшилось с 3,5 тыс. до 3,2 тыс. штук.

В НЦ БДД также указали, что снижение аварийности на дорогах напрямую связано с работой камер. Если в 2011 году 5 тыс. камер зафиксировали 16 млн нарушений ПДД и почти 200 тыс. аварий, то в 2021 году 20 тыс. камер зарегистрировали 160 млн нарушений и 133 тыс. ДТП. При этом в научном центре пояснили, что работа камер не может полностью исключить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Как уточняет «Коммерсант», сокращение парка комплексов слежения не привело к снижению количества наложенных на водителей штрафов. В 2021 году, по статистике ГИБДД, в автоматическом режиме было зафиксировано более 160,8 млн правонарушений, санкции составили 104 млрд рублей. В 2020 году выписали 145 млн штрафов на 95 млрд рублей.

13 апреля сообщалось, что комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект, ограничивающий применение дорожных камер. Отмечалось, что приборы разрешат ставить только в местах, определенных по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно опасных участках дорог.