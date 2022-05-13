Роспотребнадзор зафиксировал в четырех регионах случаи отравления студнем

Роспотребнадзор зарегистрировал в Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях случаи отравления нитритом натрия, содержащемся в студне. Об этом сообщили в пятницу, 13 мая, в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечается, что деятельность предприятия, производившего опасную продукцию, приостановлена.

«В анамнезе пострадавших отмечено употребление пищевого продукта «Студень столичный категории Б охлажденный», «Студень «Премиум», изготовленный ИП Сказыводов В.Ю, даты выработки 29.04.2022, 27.04.2022, 02.05.2022», — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что исследование показало превышение максимально допустимого уровня нитрита натрия.

Ранее, 20 марта, сообщалось о гибели трех и госпитализации одного человека в Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем.