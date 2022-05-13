Эксперты заявили о необходимости программы подготовки «цифровых кадров» для экономики

Эксперты поддержали инициативу президента России Владимира Путина по разработке новых механизмов обучения специалистов для IT-отрасли и созданию специальных модулей по кибербезопасности для техвузов и факультетов. Об этом сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ) 13 мая.

«Прямое указание главы государства о необходимости активно и масштабно готовить кадры в сфере IT и сохранять их в России для дальнейшей работы по защите критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем является очень позитивным и знаковым», — считает руководитель практики цифрового права и киберпреступлений адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Владимир Слащев.

Однако после подготовки «эти кадры необходимо будет трудоустроить и мотивировать на длительную работу с реальным карьерным ростом, что уже будет зависеть только от работодателей», уточнил эксперт.

Директор института права цифровой среды НИУ ВШЭ Руслан Ибрагимов также обратил внимание на то, что подобная программа справедлива не только в отношении IT-отрасли и кибербезопасности, но и в области права. По его мнению, «уже сейчас необходима широкая образовательная программа подготовки в ВУЗах «цифровых юристов» для обеспечения потребностей цифровой экономики, в том числе в области правонарушений в цифровой среде».

О необходимом дополнении к технической части правового обеспечения и правового сопровождения процессов кибербезопасности заявил и декан Высшей школы правоведения ИГСУ РАНХиГС Олег Зайцев.

«В настоящее время очевиден общий тренд на цифровизацию права, как в целом, так и в частностях. Современные цифровые возможности могут сделать право и правоприменение более понятным и эффективным», — добавил эксперт.

11 мая в ходе заседания попечительского совета фонда «Талант и успех» Путин заявил о «необходимости на площадке открытого в «Сириусе» IT-колледжа отработки новых, ускоренных механизмов обучения специалистов для IT-отрасли. Президент подчеркнул, что укрепление технологического суверенитета России всегда важно, особенно сейчас.

14 апреля глава российского государства создал межведомственную комиссию Совбеза РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Ее возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и другое. Кроме того, планируется освободить все российские IT-компании от проверок и уплаты налога на прибыль сроком на три года.