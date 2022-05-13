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В Совбезе предрекли миру финансовый кризис из-за санкций против РФ

Медведев предупредил о масштабном продовольственном кризисе после антироссийских санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Из-за введенных в отношении России санкций миру может угрожать политический, финансовый, продовольственный кризисы. Об этом 13 мая в своем Telegram-канале написал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Кроме того, по его словам, может разрушиться ряд глобальных цепочек поставок товаров, а также возможен крах деятельности иностранных авиакомпаний, которым запрещены полеты над РФ.

Также заместитель главы Совбеза отмечает, что усилится энергетический кризис в странах, которые ввели «стреляющие в собственные ноги» санкции по поставкам российских энергоносителей. В этих же государствах продолжится рост цен на топливо.

«Возможен валютно-финансовый кризис в некоторых странах или сообществах стран, связанный с подрывом устойчивости ряда национальных валют, галопирующей инфляцией и разрушением легальной системы защиты частной собственности», — добавил Медведев.

При этом, по его мнению, из-за отвлечения внимания властей западных государств активизируются террористы, а после отказа от международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере в мире начнутся новые эпидемии.

«Наступит упадок деятельности международных институтов, которые не смогли доказать свою эффективность в ходе урегулирования ситуации на Украине, таких, например, как Совет Европы», — подчеркнул он.

Медведев считает, что по итогу будет создана новая архитектура безопасности, в которой в том числе будет признан «крах идеи американоцентричного мира».

Ранее, 13 мая, экономист Гао Дэшен заявил, что попытки надавить на Россию с помощью экономических санкций не помогут странам Запада добиться желаемых результатов. По его словам, попытка изолировать экономику РФ, которая имеет огромные запасы нефти, газа и мощный военно-промышленный комплекс, будет иметь серьезные последствия. Эксперт отметил, что Москва уже доказала свою готовность противодействовать рестрикциям.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада. Он отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Запад усилил санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ограничения в том числе направлены против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе также звучат призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

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