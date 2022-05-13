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Саперы разминировали Арабатскую стрелку в Азовском море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Саперы инженерной бригады очистили от взрывоопасных предметов Арабатскую стрелку в Азовском море. Разминирование одного из главных туристических районов показала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

До того, как войска РФ заняли стрелку, здесь базировались формирования вооруженных сил Украины. Отступая, служащие ВСУ заминировали противотанковыми снарядами акваторию и берег. При этом значительная часть боеприпасов позже была обнаружена недалеко от жилых домов.

«Конкретно этот опорный пункт с «сюрпризами», рядом с пансионатами и домами отдыха», — поделился служащий ВС РФ Владимир.

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Не всегда есть возможность безопасно удалить мину — некоторые установлены на неизвлекаемости. В таком случае полагается уничтожить объект на месте с помощью тротиловых шашек.

В общей сложности российские специалисты ликвидировали более 36 тыс. боеприпасов. Благодаря усилиям саперов, Арабатская стрелка больше не представляет опасности. Теперь местные жители смогут открыть курортный сезон и встретить туристов.

29 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и Украины.

В целях безопасности с 26 марта приостановлены все виды рыболовства в водах Черного моря на участке между Болгарией и Кефкеном. Ограничение касается ночного времени суток. Военно-морские силы Турции призвали моряков быть внимательнее при выходе в Черное море и отслеживать дрейфующие мины.

Предупреждение было разослано после того, как 19 марта ФСБ России сообщила, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за обрывов тросов мины под воздействием ветра и течения могут свободно перемещаться в западной части Черного моря.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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