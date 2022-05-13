ЦБ предсказал рост востребованности «синих воротничков»

Налаживание собственного производства, освоение нового оборудования взамен недоступного и увеличение объемов ремонта ранее закупленного может требовать больше работников категории «синих воротничков», говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

При этом рынок труда уже испытывает дефицит таких кадров, подчеркивается в докладе.

В то же время, уход крупных зарубежных компаний из сфер «белых воротничков» приведет к тому, что часть бывших сотрудников таких компаний потеряет работу, а количество вакансий этих категорий в целом снизится, отмечают специалисты ЦБ.

По данным доклада, конкуренция для «белых воротничков» находится в диапазоне от трех до девяти человек на место в зависимости от специальности, в то время как для «синих» — не превышает трех.

«В условиях резкого роста инфляции предприятия, как правило, не стремятся его компенсировать повышением заработных плат и оставляют их номинальный уровень прежним. Такая стратегия позволяет компаниям сокращать реальные затраты на трудовые ресурсы при максимально возможном сохранении рабочих мест», — подчеркивается в докладе ЦБ.

Там уточняется, что высокий темп роста заработных плат, наблюдавшийся в последнее время, позволит российским предприятиям удерживать достигнутый номинальный уровень в течение длительного периода.

По данным Банка России, в феврале 2022 года номинальные зарплаты ускорили рост до 12% в годовом выражении, а уровень реальной оплаты труда (с учетом инфляции) — до 2,6%.

К «синим воротничкам» относятся представители рабочих специальностей: сотрудники сферы производства, добычи сырья, строительства, сервиса. К «белым» — работники умственного труда: юристы, экономисты, бухгалтеры, менеджеры, административный персонал.

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