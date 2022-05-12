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Зампостпреда при ООН заявил о смене позиции России по вступлению Украины в ЕС

Зампостпреда при ООН Полянский заявил о смене позиции России по вступлению Украины в ЕС
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Фото: Global Look Press/Marco Alpozzi
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Позиция Москвы касательно возможности вступления Украины в Европейский союз изменилась. Об этом 12 мая в интервью британскому порталу Unherd заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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В беседе с корреспондентом UnHerd Фредди Сейерсом он отметил, что в настоящее время Россия выступает против этого. Так же как выступает против вступления Украины в НАТО.

«Вступление Украины в Евросоюз не сможет быть согласовано в мирном соглашении с Киевом», — отметил дипломат.

Ранее в четверг стало известно, что заявка Украины на вступление в Евросоюз будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в Европейский союз 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент.

30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз и надеется в июне получить ответ.

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