ВС РФ перехватили три украинские «Точки-У» над островом Змеиный

Российские средства ПВО перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный, также за день уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в четверг, 12 мая, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Над островом Змеиный сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У», — сообщил он.

Конашенков отметил, что средства ПВО в течение дня уничтожили пять украинских БПЛА в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Харьковской области, Александровка, Донецк. Кроме того, были сбиты десять реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе поселка Полевое в ДНР.

Также ВКС России поразили четыре пункта управления, четыре склада боеприпасов, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожить более 170 националистов. Силы артиллерии уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев 11 мая заявлял, что в Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с националистами подорвала цистерну с удобрениями. Он назвал эту провокацию очередной попыткой киевской стороны обвинить РФ в применении химического оружия.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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