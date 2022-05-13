ТЦ сделают скидки иностранным ритейлерам по аренде из-за простоя

В конце апреля часть иностранных ритейлеров заключила дополнения к действующим договорам аренды в торговых центрах (ТЦ), получив дисконт к своей средней арендной плате до 50%, обосновав это простоем. Об этом «Известиям» рассказал директор Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров в пятницу, 13 мая.

Речь идет о крупных международных компаниях, в том числе H&M. Такие условия уже есть у части компаний в некоторых ТЦ. Они будут действовать один-два месяца.

По его словам, срочные дополнения к договорам аренды не означают, что именно через это время компании вернуться к работе РФ. Пока никто из торговых сетей не принял окончательного решения. По сути, два фактора останавливает ритейлеров: значительные нарушения логистических цепочек и геополитические события.

11 мая президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко рассказал «Известиям», что в этом месяце приостановившие работу в России зарубежные бренды могут разорвать договоры аренды с торговыми центрами. Он сказал, что таким ритейлерам будет уже крайне невыгодно выплачивать эти крупные суммы и при этом не торговать. Москаленко добавил, что такой запас прочности даже для крупных сетей, по мнению их представителей, составляет не более двух-трех месяцев, особенно без возможности поддержки материнской компании.

5 мая Булат Шакиров заявил «Известиям», что собственники начали активно выставлять на продажу ТЦ.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, в настоящее время о сокращении деятельности в России в той или иной степени объявило около 750 иностранных компаний. Среди них: Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's. Это происходит на фоне новых санкций западных стран, которые были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.