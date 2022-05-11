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В мае приостановившие работу бренды могут разорвать договоры с ТЦ

Глава РСТЦ Москаленко: в мае приостановившие работу бренды могут разорвать договоры с ТЦ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В мае 2022 года приостановившие работу в России зарубежные бренды могут разорвать договоры аренды с торговыми центрами (ТЦ). Об этом «Известиям» заявил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко в среду, 11 мая.

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«В мае запас прочности приостановивших работу в России брендов, которые платят всю или часть арендной платы в моллах, а также зарплату сотрудникам, стоимость аренды складов и так далее, может закончиться», — сказал он.

Таким ритейлерам будет уже крайне невыгодно выплачивать эти крупные суммы и при этом не торговать, отметил он. Поэтому им придется встать перед выбором: разрывать договоры аренды с ТЦ или принимать иные решения, пояснил он.

Москаленко добавил, что такой запас прочности даже для крупных сетей, по мнению их представителей, составляет не более двух-трех месяцев, особенно без возможности поддержки материнской компании.

5 мая глава Союза ТЦ Булат Шакиров рассказал «Известиям», что собственники начали активно выставлять на продажу торговые центры. Он сказал, что на рынке появилось около 100 объектов — всего в РФ функционирует около 3 тыс. торговых центров — это в два-три раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Шакиров отметил, что трафик в ТЦ сократился на 10% по отношению к прошлому году и на 25% — к позапрошлому. Это произошло из-за временного закрытия в начале марта иностранных брендов, которые составляли около 30–40% арендаторов в моллах, которые теперь не работают. А значит, доход торговых центров от продаж серьезно сократился.

Сейчас в РФ временно закрылись или завершили работу около 300 иностранных брендов. По подсчетам брокера торговой недвижимости Knight Frank, из них на ритейл пришлось 160 компаний.

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