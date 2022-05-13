Юрист дала советы по выгодному погашению ипотеки

При оформлении ипотеки важно правильно оценить свою финансовую нагрузку, а также подробно изучить все возможные варианты погашения кредита. Такую рекомендацию россиянам дала ведущий юрист адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры» Анастасия Шеверева.

По ее словам, в некоторых случаях лучше платить дольше, чтобы снизить месячную финансовую нагрузку, а при наличии возможности досрочно погасить кредит.

«В первую очередь заемщик должен внимательно ознакомиться с условиями договора до его подписания, а именно с порядком изменения процентной ставки, условиями досрочного погашения кредита, так как некоторые банки устанавливают за это комиссию», — отметила специалист в беседе с «Известиями».

Так, следует обратить внимание на предлагаемый вариант погашения долга, например, дифференцированные платежи. В данном случае сначала погашается основной долг, затем проценты, размер платежа уменьшается. Как уточнила Шеверева, этот вариант выбирают, если желают снизить переплату по процентам.

Существует также вариант аннуитетных платежей, когда, наоборот, сначала гасятся проценты, затем основной долг.

Необходимость тщательно изучить все условия договора эксперт также обосновала частой практикой навязывания банками дополнительных услуг и сборов.

Помимо этого, Шеверева рассказала о возможностях по льготной ипотеке. В частности, на нее могут рассчитывать IT-специалисты — для них ставка составит 5% годовых.

«На льготную ипотеку могут претендовать специалисты IT-компаний, занимающиеся разработкой ПО, планированием и проектированием, а также подготовкой к эксплуатации и сопровождением компьютерных систем, деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, а также созданием баз данных и информационных ресурсов», — пояснила эксперт.

Также остались программы семейной (ставка не превышает 6% годовых, в семье есть ребенок, рожденный с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го, первоначальный взнос 15%, также установлена максимальная сумма кредита), сельской (ставка не превышает ставка 3% годовых) и дальневосточной (ставка не превышает 2% годовых) ипотеки.

Ранее, 10 мая, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил «Известиям», что доля россиян, использующих ипотеку для покупки недвижимости, рекордно снизилась — до 33,2% — впервые за пять лет. Так, по итогам прошлого года доля таких покупателей недвижимости была на уровне 54%. По мнению эксперта, основная проблема рынка недвижимости сейчас — это отсутствие понимания большинства потенциальных покупателей дальнейшего развития ситуации со ставками.