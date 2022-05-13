Прямой эфир
Экономика
Аналитик Тузов объяснил падение курса евро снижением спроса на валюту
Мир
Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 мая
Туризм
Эксперты указали на рост цен путевок в Турцию до 30%
Мир
США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей
Спорт
Дон Мур рассказал о преимуществах над Мейвезером в предстоящем бою
Наука
На Марсе зафиксировали землетрясение магнитудой 5 баллов
Общество
Российские автоцентры столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел
Экономика
Условия кредитования бизнеса рекордно ужесточились с 2000 года
Авто
«АвтоВАЗ» снова приостановит работу из-за отсутствия комплектующих
Наука
Ученые заметили спад распространения новых линий «Омикрона»

Юрист дала советы по выгодному погашению ипотеки

Юрист Шеверева заявила, что в некоторых случаях лучше платить по ипотеке дольше
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При оформлении ипотеки важно правильно оценить свою финансовую нагрузку, а также подробно изучить все возможные варианты погашения кредита. Такую рекомендацию россиянам дала ведущий юрист адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры» Анастасия Шеверева.

Дом ли еще будет: расширение льготной ипотеки позволит снизить платеж на 41%
С какими субсидированными программами лучше объединить такой кредит

По ее словам, в некоторых случаях лучше платить дольше, чтобы снизить месячную финансовую нагрузку, а при наличии возможности досрочно погасить кредит.

«В первую очередь заемщик должен внимательно ознакомиться с условиями договора до его подписания, а именно с порядком изменения процентной ставки, условиями досрочного погашения кредита, так как некоторые банки устанавливают за это комиссию», — отметила специалист в беседе с «Известиями».

Так, следует обратить внимание на предлагаемый вариант погашения долга, например, дифференцированные платежи. В данном случае сначала погашается основной долг, затем проценты, размер платежа уменьшается. Как уточнила Шеверева, этот вариант выбирают, если желают снизить переплату по процентам.

Существует также вариант аннуитетных платежей, когда, наоборот, сначала гасятся проценты, затем основной долг.

Необходимость тщательно изучить все условия договора эксперт также обосновала частой практикой навязывания банками дополнительных услуг и сборов.

Помимо этого, Шеверева рассказала о возможностях по льготной ипотеке. В частности, на нее могут рассчитывать IT-специалисты — для них ставка составит 5% годовых.

«На льготную ипотеку могут претендовать специалисты IT-компаний, занимающиеся разработкой ПО, планированием и проектированием, а также подготовкой к эксплуатации и сопровождением компьютерных систем, деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, а также созданием баз данных и информационных ресурсов», — пояснила эксперт.

Также остались программы семейной (ставка не превышает 6% годовых, в семье есть ребенок, рожденный с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го, первоначальный взнос 15%, также установлена максимальная сумма кредита), сельской (ставка не превышает ставка 3% годовых) и дальневосточной (ставка не превышает 2% годовых) ипотеки.

Ранее, 10 мая, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил «Известиям», что доля россиян, использующих ипотеку для покупки недвижимости, рекордно снизилась — до 33,2% — впервые за пять лет. Так, по итогам прошлого года доля таких покупателей недвижимости была на уровне 54%. По мнению эксперта, основная проблема рынка недвижимости сейчас — это отсутствие понимания большинства потенциальных покупателей дальнейшего развития ситуации со ставками.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022