Дачников предупредили о штрафах за «запущенные» участки

Дачники, на участках которых бесконтрольно растет растение борщевик, рискуют получить административное наказание. Об этом в четверг, 12 мая, в беседе с «Известиями» предупредил агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

«Отдельно стоит упомянуть борщевик — как известно, его начали разводить в послевоенное время для откормки скота, но, например, те же коровы не особо его ели. В результате, попав в благоприятную среду, он стал распространятся. Если владелец участка запускает свою землю, то ему полагается штраф», — отметил он.

Также эксперт напомнил о запрете на выращивание растений, в которых содержатся наркотические или психотропные вещества, — за это предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, противопоказано разведение ядовитых растений, например, ландыш или аконит, добавил Викулов.

Накануне, 11 мая, заместитель председателя Союза садоводов Юрий Шалыганов заявил, что выращивание некоторых популярных среди российских дачников растений грозит уголовной статьей. Так, специалист предостерег от выращивания в больших количествах мимозы хостилис и голубого лотоса, поскольку их листья и цветки содержат наркотические вещества.

В октябре 2021 году сообщалось, что владельцам частных земель в Московской области выписали штрафы на 53 млн рублей за неделю за борщевик. Общая сумма штрафов за год превысила 472 млн рублей.