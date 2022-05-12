P&G временно снизит цены на стиральные порошки и средства женской гигиены

Ритейлеры получили от американской компании Procter & Gamble (P&G) список категорий товаров, на которые производитель готов снижать цены. Об этом рассказали «Известиям» в четверг, 12 мая, источники, знакомые с соответствующим документом фирмы.

Компания предложила сложный подход, разделив цены на товары на регулярные и временные. Первый тип снижения стоимости затронул средства женской гигиены (минус 12–19%), средства для ухода за волосами (минус 15–20%), продукцию для ухода за полостью рта (минус 22%), средства для бритья (минус 17–27%).

Плюс к этому компания выделила часть категорий, которые подешевеют на какой-то период, но не указала его. Два типа сокращения стоимости следует плюсовать, добавил собеседник «Известий». Так, стиральные порошки подешевеют на 10–30%, чистящие средства — на 10–36%, средства женской гигиены — на 4–21%, средства для бритья — на 10–35%.



Ситуация развивается на фоне серьезного конфликта между торговыми сетями и производителями. Изготовили в начале марта повысили отгрузочные цены на фоне ослабления рубля, но, когда он укрепился, цены не вернулись назад. Крупнейшие сети потребовали их снизить, не учитывая тот факт, что в новых экономических условиях на изготовителей давят не только курс валют, но и другие факторы. Например, у фирм в три–четыре раза подскочила стоимость логистики из-за новых санкций.

В конфликт уже вмешалась Генпрокуратура России, она обратилась к федеральным ритейлерам с просьбой обозначить тех производителей, которые отказываются понижать цены, на потребительском рынке их называют недружественными.

В конце апреля Reuters со ссылкой на отчет Procter & Gamble сообщило о ее возможном уходе с российского рынка. Причинами указывались санкции, проблемы с поставками, денежно-кредитное регулирование и ограничения, наложенные на фининституты. По данным агентства, в компании в России работает около 2,5 тыс. человек. P&G владеет брендами Always, Gillette, Pampers, Tide, Oral-B и другими.

В марте компания заявляла о прекращении инвестиций в российский сегмент своего бизнеса и сокращении перечня продукции, которая экспортируется в РФ.

Однако в P&G опровергли «Известиям» полный уход с российского рынка. Там добавили, что адаптируют бизнес в соответствии с меняющейся обстановкой.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, в настоящее время о сокращении деятельности в России в той или иной степени объявило около 750 иностранных компаний. Среди них: Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's. Это происходит на фоне новых санкций западных стран, которые были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.