«Билайн» и МТС заявили об отсутствии проблем с оплатой в App Store с мобильного

В пресс-службе «Вымпелком», которая работает под брендом «Билайн» в России, заявили «Известиям» в четверг, 12 мая, что проблем с оплатой за подписки и приложения в App Store со счета мобильного телефона, оператором которого является компания, нет.

«В настоящее время подобных проблем не фиксируем», — отметили в пресс-службе.

Представитель МТС также рассказал «Известиям», что на текущий момент с мобильного счета оператора можно пополнить Apple ID, а также совершать покупки в iTunes и AppStore.

«Для этого нужно зайти в Apple ID и выбрать среди способов оплаты мобильный телефон. Номер телефона должен быть оформлен на физическое лицо», — сказал представитель компании.

Ранее в этот же день портал iPhones․ru сообщил, что американская компания Apple отключила оплату за подписки и приложения в App Store со счета мобильного телефона у «Мегафона», Yota и Tele2. В техподдержке Apple объяснили порталу, что функция была ограничена для «Мегафона» и Yota «в связи с текущими регуляциями».

6 марта Банк России сообщил, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт платежных систем Mastercard и Visa станут недоступны в России. Это стало следствием антироссийских санкций стран Запада, введенных после начала спецоперации по защите жителей Донбасса.

С 24 марта пользователи не могут загружать новые карты «Мир» в Apple Pay. Ранее загруженные в электронный кошелек карты тоже прекратили работу. На следующий день Apple сообщила Национальной системе платежных карт ЦБ, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в сервисе Apple Pay.

Главный редактор портала iPhones.ru Никита Горяинов заявлял, что владельцам iPhone сейчас доступны два способа оплаты приложений — пополнение со счета мобильного телефона и пополнение баланса счета Apple через коды российских подарочных карт iTunes/App Store.

В апреле Минцифры сообщило о релизе бета-версии российского магазина приложений, который намечен на конец мая. Премьер-министр Михаил Мишустин также предлагал создать альтернативу платформам Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений.