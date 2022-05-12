Прямой эфир
Мир
МИД РФ предупредил о военно-техническом ответе при вступлении Финляндии в НАТО
Общество
Решетников заявил о стабильной ситуации на российском рынке труда
Мир
МИД Румынии вызвал посла РФ Кузьмина из-за статьи о НАТО
Общество
Путин напомнил о роли экономики в победе СССР в Великой Отечественной войне
Общество
Последний звонок в Подмосковье прозвучит 23 мая
Мир
В Канаде назвали Калининград важной территорией в возможном конфликте РФ и НАТО
Экономика
Доллар упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года
Мир
В Евросовете намерены обсудить заявку Украины на вступление в ЕС в июне
Мир
Посол ДНР рассказала о готовности стран установить дипотношения с республикой
Экономика
Энергетик спрогнозировал промышленные проблемы в ФРГ при отказе от газа из РФ
Мир
Байден заявил о миллионе умерших в США из-за COVID-19
Сюжет:

«Билайн» и МТС заявили об отсутствии проблем с оплатой в App Store с мобильного

В «Билайне» и МТС заявили об отсутствии проблем с оплатой в App Store с мобильного телефона
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пресс-службе «Вымпелком», которая работает под брендом «Билайн» в России, заявили «Известиям» в четверг, 12 мая, что проблем с оплатой за подписки и приложения в App Store со счета мобильного телефона, оператором которого является компания, нет.

Карты вместо: как шли платежи в первый день отключения Apple и Google Pay
Клиенты отдельных банков всё еще могли пользоваться сервисами

«В настоящее время подобных проблем не фиксируем», — отметили в пресс-службе.

Представитель МТС также рассказал «Известиям», что на текущий момент с мобильного счета оператора можно пополнить Apple ID, а также совершать покупки в iTunes и AppStore.

«Для этого нужно зайти в Apple ID и выбрать среди способов оплаты мобильный телефон. Номер телефона должен быть оформлен на физическое лицо», — сказал представитель компании.

Ранее в этот же день портал iPhones․ru сообщил, что американская компания Apple отключила оплату за подписки и приложения в App Store со счета мобильного телефона у «Мегафона», Yota и Tele2. В техподдержке Apple объяснили порталу, что функция была ограничена для «Мегафона» и Yota «в связи с текущими регуляциями».

6 марта Банк России сообщил, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт платежных систем Mastercard и Visa станут недоступны в России. Это стало следствием антироссийских санкций стран Запада, введенных после начала спецоперации по защите жителей Донбасса.

С 24 марта пользователи не могут загружать новые карты «Мир» в Apple Pay. Ранее загруженные в электронный кошелек карты тоже прекратили работу. На следующий день Apple сообщила Национальной системе платежных карт ЦБ, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в сервисе Apple Pay.

Главный редактор портала iPhones.ru Никита Горяинов заявлял, что владельцам iPhone сейчас доступны два способа оплаты приложений — пополнение со счета мобильного телефона и пополнение баланса счета Apple через коды российских подарочных карт iTunes/App Store.

В апреле Минцифры сообщило о релизе бета-версии российского магазина приложений, который намечен на конец мая. Премьер-министр Михаил Мишустин также предлагал создать альтернативу платформам Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022